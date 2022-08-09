В Европе АЭС могут остановиться из-за жары, заявил метеоролог

Работа атомных электростанций в Европе окажется под угрозой остановки из-за новой волны аномальной жары, сообщил в своем Telegram-канале руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Начиная со среды в Лондоне, Париже сумасшедшая жара - днем 30-35 (градусов тепла - ред.), на юге Франции - до 38. И африканский зной задержится здесь минимум до начала следующей недели. Это уже четвертая или пятая волна жары с начала лета. АЭС будут под угрозой остановки, реки продолжат мелеть и сохнуть", - сказал Шувалов.

По его словам, волна жары из Европы России не угрожает,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Она остановится, как в прошлый раз, в Польше и отступит на Балканы", - пояснил метеоролог.

Работа атомных электростанций зависит от систем охлаждения. Эффективность таких систем резко сокращается, когда сильно нагревается атмосферный воздух. В таких условиях приходится снижать мощность станций - вплоть до полной остановки.