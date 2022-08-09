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Аронян поздравил мужскую сборную Армении по шахматам, завоевавшую серебряную медаль

Аронян поздравил мужскую сборную Армении по шахматам, завоевавшую серебряную медаль

Выступающий под флагом США гроссмейстер Левон Аронян на своей странице в Twitter поздравил мужскую сборную Армении по шахматам с завоеванием серебряной медали на 44-й Всемирной Олимпиаде   (FIDE Chess Olympiad 2022 – Chennai, India). 

"Были потрясающие выступления молодых команд Узбекистана и Индии, но Армения для меня - особенная. Выиграть серебро и быть так близко к золоту — это просто невероятно. Я очень горжусь этим. Надеюсь, что такое сенсационное выступление получит адекватное признание", - как сообщает Арменпресс, написал Аронян на своей странице в Twitter. 

Мужская сборная Армении по шахматам заняла второе место на 44-й Всемирной Олимпиаде.  

В последнем, 11-м туре Всемирной Олимпиады в индийском Ченнаи сборная Армении встретилась со сборной Испании. Мануэль Петросян, Роберт Ованнисян и Грант Мелкумян завершили свои матчи в составе сборной Армении. Только Габриэль Саргсян праздновал победу. Армения-Испания: 2,5-1,5.   

Узбеки выиграли одновременно проходящий матч Узбекистан-Нидерланды (2,5:1,5) и стали чемпионами Олимпиады. 

Вторая команда из Индии завоевала бронзовую медаль. 

В ходе Всемирной Олимпиады Всемирной Олимпиады (FIDE Chess Olympiad 2022 – Chennai, India) сборная под руководством Армана Пашикяна одержала 9 побед, обыграв сборные Мадагаскара, Андорры, Египта, Австрии, Англии, Азербайджана, Индии (первая и вторая команды), Испании, матч с США завершился вничью и уступила сборной Узбекистана.


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