Азиатские индексы выросли - 09-08-22

ТОКИО, 9 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 9 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.88% и составил 27999.96 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.74% и составил 1937.02 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.32% и составил 3247.43 пункта, а HANG SENG снизился на 0.21% и составил 20003.44 пункта.