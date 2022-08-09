В Узбекистане объявлен конкурс на создание национальной соцсети

Министерство инновационного развития Узбекистана объявило конкурс на создание национальной социальной сети международного уровня. У участников конкурса будет год на создание проекта.

Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 1 октября, сообщила пресс-служба ведомства,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В Узбекистане уже делались попытки создать собственную социальную сеть или мессенджер. Сообщалось о существовании 38 национальных соцсетей, однако они так и не стали массовыми. При этом в стране популярны Facebook (информационный ресурс запрещенной в России за экстремизм организации), "ВКонтакте", "Одноклассники", мессенджер Telegram.