Ограничения на полеты в аэропорты юга России продлены до 17 августа
Росавиация продлила до 17 августа запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга России, передает Арменпресс.
Ограничение действует с 24 февраля, его регулярно продляют.
Продлен запрет полетов в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
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