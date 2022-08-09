Ограничения на полеты в аэропорты юга России продлены до 17 августа

Росавиация продлила до 17 августа запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга России, передает Арменпресс.

Ограничение действует с 24 февраля, его регулярно продляют.

Продлен запрет полетов в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.