Никол Пашинян направил премьер-министру Сингапура поздравительное послание
Премьер-министр Никол Пашинян по случаю национального праздника страны направил премьер-министру Республики Сингапур Ли Сянь Луну поздравительное послание. Как сообщили «Арменпресс» в правительстве РА, в сообщении говорится:
«Ваше Превосходительство!
От всего сердца поздравляю Вас и дружественный народ Сингапура с Национальным праздником Республики Сингапур!
Армения придает большое значение дальнейшему углублению и укреплению отношений и сотрудничеству между нашими странами. С удовлетворением вспоминаю наши взаимные визиты в 2019 году, которые подняли сотрудничество между Арменией и Сингапуром на новый уровень.
Я подтверждаю свою готовность работать над расширением сотрудничества с Сингапуром в двустороннем и в многостороннем форматах, в соответствии с нашими двусторонними соглашениями.
Желаю Вашему Превосходительству крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Сингапура - процветания.Ваше Превосходительство, примите заверения в моем глубоком уважении».
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