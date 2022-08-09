СМИ: три лидера пакистанских талибов погибли при взрыве на юго-востоке Афганистана

Три лидера запрещенной в Пакистане радикальной группировки "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП, Движение талибов Пакистана) погибли в результате взрыва автомобиля в афганской провинции Пактика, расположенной на юго-востоке страны. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник вечером сообщила газета Dawn со ссылкой на представителя ТТП Мохаммада Хорасани.

По его данным, инцидент произошел поздно вечером в воскресенье. В подорвавшемся на дорожной мине автомобиле находился лидер пакистанских талибов Омар Халид Хорасани, известный как Абдул Вали Мохманд, бывший глава агентства Мохманд, ранее входившего в состав территорий племен федерального управления ("зона племен") Пакистана. Кроме него в машине находились Муфтий Хассан и Хафиз Даулат Хан, известные тем, что в 2014 году в числе ряда других лидеров ТТП присоединились к террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Dawn отмечает, что Омар Халид Хорасани входил в число представителей движения талибов, осуществлявших переговоры с пакистанскими делегациями в столице Афганистана Кабуле.

Власти Пакистана и ТТП вернулись за стол переговоров в апреле. Это произошло после того, как Исламабад направил четкий сигнал правительству талибов в Афганистане о том, что больше не будет терпеть трансграничные террористические атаки, и потребовал принять жесткие меры в отношении группировки ТТП. В конце мая стороны договорились в Кабуле о продлении режима прекращения огня на неопределенный срок и о продолжении консультаций.