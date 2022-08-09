Гибкая налоговая система, льготы для иностранного бизнеса: Южная Корея - привлекательная для инвесторов страна

Считающаяся сверхдержавой в области информационных технологий, Южная Корея, с ее огромным экономическим потенциалом, является привлекательной для инвестиций страной. Около 15 000 иностранных компаний инвестировали и работают в этой стране. И, несмотря на это обстоятельство, страна готова привлекать и новые инвестиции, а для иностранных инвесторов предлагается пакет налоговых льгот, что делает инвестиционный климат в стране более благоприятным.

Для стимулирования инвестиций в стране действует правительственная организация Корейского агентства торгово-инвестиционного продвижения (KOTRA), имеющая представительства в 127 странах мира. В систему KOTRA вовлечен Институт Invest KOREA, работающий по трем основным направлениям. Институт активно работает с государственными служащими, осуществляя консультационную работу. Второе направление деятельности Invest KOREA - продвижение инвестиций в Корее посредством различных программ, третье - защита прав компаний, инвестирующих в страну, и содействие, оказываемое им.

В рамках медиа-тура, организованного Корейской службой культуры и информации, «Арменпресс» беседовал с руководителем отдела стимулирования инвестиций Института Invest KOREA Хон Таэ-Хва.

Согласно ее словам, сфера технологий является наиболее привлекательной для иностранного бизнеса. Проявляется интерес и к оборудованию для электромобилей. «Количество иностранных компаний, инвестировавших в Корею, составляет около 15 000. Больше всего инвестиций в нашу страну делают компании из США и Китая», - пояснила специалист, приводя в качестве примера тот факт, что около 300 из 500 крупных американских компаний, включенных в список журнала Fortune, имеют инвестиции в Корее.

Мы поинтересовались, есть ли какие-либо армянские компании, которые инвестировали в Корею.

«До интервью мы проверили это, но на данный момент, к сожалению, инвестиций из Армении нет», - сказала Хон Таэ-Хва.

Затем Хон Тэ-Хва представила налоговые льготы, предлагаемые инвесторам. Во-первых, она заверила, что для повышения конкурентоспособности страны проводится политика снижения налогов и сборов, чтобы компании могли более эффективно управлять своим бизнесом. Разрабатываются различные налоговые льготы, отвечающие определенным стандартам.

Иностранные инвесторы, которые покупают территорию или здание для организации бизнеса в Корее, получают освобождение от налога на недвижимость сроком до 7 лет. Для них налог на имущество может быть снижен от 50 до 100 %.

Корея предоставляет льготы и на подоходный налог работников. Хон Тэ-Хва уточнила, что этот вид налога снижен на 50 % сроком на 5 лет для привлечения иностранных работников. «Иностранные работники могут выбирать ставку подоходного налога. Для корейцев эта налоговая ставка колеблется от 6 до 45 %, но иностранцы могут платить так же, как и корейцы, или же платить фиксированный подоходный налог в размере 19 %. Это налоговая льгота для иностранных работников», - уточнила она.

Существуют также корпоративные налоги для компаний, работающих в Корее. Сумма корпоративных налогов варьируется в пределах 10-25 % от дохода. Этот вид налога распространяется и на иностранные компании, но даже в этом случае государство предлагает компаниям различные налоговые льготы, которыми могут воспользоваться и иностранные компании. «Например, малый и средний бизнес в обрабатывающей промышленности, открытый в Корее, может получить 5-летнюю налоговую льготу. Этот вид налога для малого и среднего бизнеса может быть снижен от 50 до 100 %. Есть еще одна льгота - при инвестиции в покупку оборудования, эта сумма может быть вычтена из общих корпоративных налогов. Эти льготы получают не только корейские компании, но и иностранные компании, инвестировавшие в Корею», - дополнила Хон Тэ-Хва.

Ярким свидетельством благоприятного инвестиционного климата в Корее является тот факт, что страна в прошлом году, согласно опросу Bloomberg, стала лидером в области инноваций. Хон Тэ Хва подчеркнула и тот факт, что в 2021 году Южная Корея в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» заняла 5-е место. «Хотя Корея - небольшая страна, она имеет огромное пространство для ведения бизнеса и экономической деятельности», - заключила Хон Тэ-Хва.

Шант Хлгатян

PENTA PRESS

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