Генсек ООН заявил, что ядерное оружие не может быть гарантом безопасности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что безопасность какой-либо страны не может быть обеспечена за счет ядерного оружия. Как передает Арменпресс, об этом говорится в распространенном во вторник обращении по случаю годовщины американской атомной бомбардировки Нагасаки

"Применение ядерного оружия против Хиросимы и Нагасаки вызвало гуманитарную катастрофу, единственную в своем роде. Оно возвестило о наступлении новой эры, в которой человечество может само себя истребить. Истинная безопасность никогда не может быть достигнута с помощью ядерного оружия. Она достигается путем диалога, переговоров, взаимного уважения и приверженности международному праву", - говорится в обращении генсека ООН, которое было зачитано на памятной церемонии в Нагасаки.

Нагасаки стал вторым после Хиросимы городом Японии, подвергшимся американскому ядерному удару в августе 1945 года.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены Вооруженными силами США в самом конце Второй мировой войны. Их официальной целью было провозглашено ускорение капитуляции Японской империи. Эти атаки стали единственным в истории человечества примером боевого применения ядерного оружия.