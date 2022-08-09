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Генсек ООН заявил, что ядерное оружие не может быть гарантом безопасности

Генсек ООН заявил, что ядерное оружие не может быть гарантом безопасности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что безопасность какой-либо страны не может быть обеспечена за счет ядерного оружия. Как передает Арменпресс, об этом говорится в распространенном во вторник обращении по случаю годовщины американской атомной бомбардировки Нагасаки

"Применение ядерного оружия против Хиросимы и Нагасаки вызвало гуманитарную катастрофу, единственную в своем роде. Оно возвестило о наступлении новой эры, в которой человечество может само себя истребить. Истинная безопасность никогда не может быть достигнута с помощью ядерного оружия. Она достигается путем диалога, переговоров, взаимного уважения и приверженности международному праву", - говорится в обращении генсека ООН, которое было зачитано на памятной церемонии в Нагасаки.

Нагасаки стал вторым после Хиросимы городом Японии, подвергшимся американскому ядерному удару в августе 1945 года.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены Вооруженными силами США в самом конце Второй мировой войны. Их официальной целью было провозглашено ускорение капитуляции Японской империи. Эти атаки стали единственным в истории человечества примером боевого применения ядерного оружия.


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