«Stent for life»: в 2022 году проведено около 1400 операций на сердце

В рамках программы гарантированной государством бесплатной медицинской помощи и предоставления хирургических услуг «Stent for life» в неотложных случаях в этом году уже проведено около 1400 операций на сердце.

С 2015 года государство реализует программу спасения жизней - бесплатные неотложные операции на сердце «Stent for life». Программа была расширена в 2018-2019 гг., и имеет непрерывный характер.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сообщил консультант Министерства здравоохранения РА по линии кардиологии, заведующий кардиологической клиникой МЦ «Эребуни» Гамлет Айрапетян, подчеркнув, что с 2015 года ежегодно в среднем обслуживается от 2000 до 2200 бенефициаров.

По словам специалиста, в результате эффективной работы программы в последние годы снизились случаи смерти от острого инфаркта миокарда. «В 2015 году смертность от острого инфаркта миокарда составляла 8,4 %, в 2021 году она составила 3,9 %. Снижению показателя способствовали меры по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями», - отметил он.

Гамлет Айрапетян рассказал, что в 2018 году стенты без лекарственного покрытия были заменены стентами с лекарственным покрытием, через год список бенефициаров был расширен, было разрешено экстренное стентирование для некоторых пациентов с отсутствием подъема сегмента ST в связи с особенностями артерии.

Доктор подчеркнул, что в повседневной жизни граждане часто обращаются за бесплатным стентированием, но в случае с этой конкретной программой существуют установленные медицинские стандарты.

«Это элевация миокарда или поражение поясничной артерии. Это медицинские термины, но я вынужден их произнести, так как есть стандарты, которых мы должны придерживаться. Один из них, когда от начала заболевания до поступления в стационар прошло не более 12 часов, но бывают ситуации, осложненные инфарктами миокарда, когда сделать операцию, даже бесплатно, - больший риск, чем не делать ее», - заметил Гамлет Айрапетян.

С момента запуска программы оказано около 14 000 услуг, спасших жизни людей. По состоянию на 31 июля этого года уже выполнено 1 427 операций.

Лиана Барсегян, начальник Управления политики стационарного медицинского обслуживания Министерства здравоохранения РА, подчеркнула, что бюджет программы «Stent for life» в начале программы, в 2015 г. составлял 950 млн драмов, на 2022 г. уже запланировано 1 миллиард 650 миллионов драмов.

Программа реализуется в 13 медицинских учреждениях, три из которых - в регионах.