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Европейские индексы выросли - 08-08-22

Европейские индексы выросли - 08-08-22

МОСКВА, 9 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 8 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.84% и составил 13687.69 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.80% и составил 6524.44 пункта, британский FTSE вырос на 0.57% и составил 7482.37 пункта, а российский RTSI вырос на 1.05% и составил 1083.52 пункта.


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