Цены на цветные металлы - 08-08-22

ЛОНДОН, 9 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 8 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 1.22% и составила 2445.50 долларов США, цена на медь выросла на 1.49% и составила 7987.50 долларов США, цена на свинец выросла на 4.49% и составила 2163.00 долларов США, цена на никель снизилась на 2.39% и составила 21685.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.63% и составила 24300.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.23% и составила 3445.50 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.49% и составила 31085.14 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 49445.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.