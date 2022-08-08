Время в Ереване: 11:07:36,   8 Август 2022

США предоставят Украине еще $ 4,5 млрд помощи

США предоставят Украине еще $ 4,5 млрд помощи

США предоставят Киеву еще 4,5 миллиарда долларов в виде бюджетной помощи, таким образом бюджетная поддержка Вашингтона с февраля составит уже 8,5 миллиарда долларов.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости,  об этом сообщает Агентство по международному развитию.

"США предоставят еще 4,5 миллиарда долларов украинскому правительству", - говорится в сообщении агентства. 

Отмечается, что помощь, скоординированная с минфином США через Всемирный банк, будет предоставлена Киеву в виде траншей, в августе Украина получит 3 миллиарда долларов.


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