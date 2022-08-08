США предоставят Украине еще $ 4,5 млрд помощи

США предоставят Киеву еще 4,5 миллиарда долларов в виде бюджетной помощи, таким образом бюджетная поддержка Вашингтона с февраля составит уже 8,5 миллиарда долларов.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Агентство по международному развитию.

"США предоставят еще 4,5 миллиарда долларов украинскому правительству", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что помощь, скоординированная с минфином США через Всемирный банк, будет предоставлена Киеву в виде траншей, в августе Украина получит 3 миллиарда долларов.