США предоставят Украине еще $ 4,5 млрд помощи
21:10, 8 Август 2022
США предоставят Киеву еще 4,5 миллиарда долларов в виде бюджетной помощи, таким образом бюджетная поддержка Вашингтона с февраля составит уже 8,5 миллиарда долларов.
Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Агентство по международному развитию.
"США предоставят еще 4,5 миллиарда долларов украинскому правительству", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что помощь, скоординированная с минфином США через Всемирный банк, будет предоставлена Киеву в виде траншей, в августе Украина получит 3 миллиарда долларов.
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