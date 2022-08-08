Латвия возобновила импорт российского газа

Латвия 5 августа возобновила импорт российского газа, прекращенный в конце июля из-за нарушения условий отбора

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на платформу Entsog.

Российский газ поставляется латвийским потребителям по магистральному газопроводу Валдай - Псков - Рига, который входит из России в Латвию через Эстонию в точке Лухамаа.

23 марта президент РФ Владимир Путин объявил о переводе платежей за поставки природного газа в рублях странам ЕС и России, принявшим ограничительные меры против России.