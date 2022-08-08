Указами президента РА назначены судьи Антикоррупционного суда

Указами Президента РА Ваагна Хачатуряна назначены судьи Антикоррупционного суда.

"Принимая за основу ч. 1 статьи 139 и ч. 6 статьи 166 Конституции, а также предложение, представленное решением Высшего судебного совета ԲԴԽ-71-Ո-203 от 22 июля 2022 года, назначить Ваге Долмазяна судьей, специализированным по коррупционным преступлениям антикоррупционного суда", - как передает Арменпресс, говорится в указе.

Указом президента Вардгес Саргсян назначен судьей, специализированным по коррупционным преступлениям антикоррупционного суда. Карапет Бадалян назначен судьей, специализированным по антикоррупционным гражданским делам антикоррупционного суда. Саргис Дадоян назначен судьей, специализированным по коррупционным преступлениям антикоррупционного суда.