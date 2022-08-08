Время в Ереване: 11:07:36,   8 Август 2022

Предпосылок для встречи Путина и Зеленского нет. Песков

Предпосылок для встречи Путина и Зеленского нет. Песков

Между Москвой и Киевом сейчас нет переговорного процесса

Как передает Арменпресс,  Eeuronews сообщает, что такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только после того, как переговорщики закончат «домашнее задание», поэтому пока предпосылок для такой встречи нет», — сказал Песков.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил Путину организовать встречу с Зеленским.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]