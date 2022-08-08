Предпосылок для встречи Путина и Зеленского нет. Песков

Между Москвой и Киевом сейчас нет переговорного процесса

Как передает Арменпресс, Eeuronews сообщает, что такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только после того, как переговорщики закончат «домашнее задание», поэтому пока предпосылок для такой встречи нет», — сказал Песков.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил Путину организовать встречу с Зеленским.