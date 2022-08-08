Президент РФ не примет участия в 77-й сессии Генассамблеи ООН
19:16, 8 Август 2022
Президент России Владимир Путин не поедет в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре и не планирует выступать даже по видеосвязи.
Как передает Арменпресс, ТАСС сообщает, что об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет. Поездка и выступление не планируются", — сказал он.
Неделя высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН пройдёт в Нью-Йорке с 20 по 26 сентября.
Традиционно участвуют президенты, премьер-министры, министры. Российскую делегацию в этом году возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.
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