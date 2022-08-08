Президент РФ не примет участия в 77-й сессии Генассамблеи ООН

Президент России Владимир Путин не поедет в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре и не планирует выступать даже по видеосвязи.

Как передает Арменпресс, ТАСС сообщает, что об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет. Поездка и выступление не планируются", — сказал он.

Неделя высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН пройдёт в Нью-Йорке с 20 по 26 сентября.

Традиционно участвуют президенты, премьер-министры, министры. Российскую делегацию в этом году возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.