COVID-19. Президент США выздоровел и чувствует себя хорошо
19:02, 8 Август 2022
Президент США Джо Байден выздоровел и чувствует себя хорошо.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.
"Все в порядке", -сказал Байден, отвечая на вопрос журналистов о своем здоровье.
Байден заразился коронавирусом две недели назад, выздоровел, но вскоре у него снова был положительный ответ на тест на коронавирус. Он продолжал оставаться на самоизоляции. 7 августа у президента США был отрицательный ответ на коронавирус. Врач разрешил ему вернуться к непосредственным контактам, к работе.
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