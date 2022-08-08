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COVID-19. Президент США выздоровел и чувствует себя хорошо

COVID-19. Президент США выздоровел и чувствует себя хорошо

Президент США Джо Байден выздоровел и чувствует себя хорошо.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

"Все в порядке", -сказал Байден, отвечая на вопрос журналистов о своем здоровье.

Байден заразился коронавирусом две недели назад, выздоровел, но вскоре у него снова был положительный ответ на тест на коронавирус. Он продолжал оставаться на самоизоляции. 7 августа у президента США был отрицательный ответ на коронавирус. Врач разрешил ему вернуться к непосредственным контактам, к работе.

 


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