Президент ФИДЕ переизбран на должность
18:50, 8 Август 2022
На пост президента Всемирной шахматной федерации переизбран Аркадий Дворкович.
Как передает Арменпресс, на пост президента ФИДЕ были выдвинуты два кандидата – действующий президент россиянин Аркадий Дворкович и украинец Андрей Барышполец. Дворкович переизбран на пост президента 156 голосами "за" из 179 голосующих.
Выборы президента ФИДЕ прошли в Ченнаи, Индия, где проходят Всемирные женская и мужская Олимпиады.
Аркадий Дворкович занимает пост президента ФИДЕ с 2018 года.
Первым вице-президентом ФИДЕ был избран бывший чемпион мира индиец Вишванатан Ананд.
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