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Президент ФИДЕ переизбран на должность

Президент ФИДЕ переизбран на должность

На пост президента Всемирной шахматной федерации переизбран Аркадий Дворкович.

Как передает Арменпресс, на пост президента ФИДЕ были выдвинуты два кандидата – действующий президент россиянин Аркадий Дворкович и украинец Андрей Барышполец. Дворкович переизбран на пост президента 156 голосами "за" из 179 голосующих.

 Выборы президента ФИДЕ прошли в Ченнаи, Индия, где проходят Всемирные женская и мужская  Олимпиады.

Аркадий Дворкович занимает пост президента ФИДЕ с 2018 года.

Первым вице-президентом ФИДЕ был избран бывший чемпион мира индиец Вишванатан Ананд.


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