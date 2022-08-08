Президент ФИДЕ переизбран на должность

На пост президента Всемирной шахматной федерации переизбран Аркадий Дворкович.

Как передает Арменпресс, на пост президента ФИДЕ были выдвинуты два кандидата – действующий президент россиянин Аркадий Дворкович и украинец Андрей Барышполец. Дворкович переизбран на пост президента 156 голосами "за" из 179 голосующих.

Выборы президента ФИДЕ прошли в Ченнаи, Индия, где проходят Всемирные женская и мужская Олимпиады.

Аркадий Дворкович занимает пост президента ФИДЕ с 2018 года.

Первым вице-президентом ФИДЕ был избран бывший чемпион мира индиец Вишванатан Ананд.