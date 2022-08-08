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Президент РФ наградил Карена Шахназарова орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент РФ наградил Карена Шахназарова орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин наградил режиссера Карена Шахназарова орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: Орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Шахназарова Карена Георгиевича - генерального директора федерального государственного унитарного предприятия "Киноконцерн "Мосфильм", город Москва", - говорится в тексте документа.


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