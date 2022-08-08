Президент России Владимир Путин наградил режиссера Карена Шахназарова орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: Орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Шахназарова Карена Георгиевича - генерального директора федерального государственного унитарного предприятия "Киноконцерн "Мосфильм", город Москва", - говорится в тексте документа.