Число прибывших в Армению туристов за семь месяцев — 770 тысяч

Число туристов, приехавших в Армению, составило 770 тыс. — по состоянию на 1 августа

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в социальной сети Facebook заявил министр экономики РА Ваан Керобян.

Только в июле число туристов составило 188 856 человек.

На днях на пресс-конференции, состоявшейся в пресс-зале Арменпресс, председатель Комитета по туризму РА Сисиан Погосеан заявил, что больше всего туристов приезжает в Армению из России — около 56 процентов. Далее следуют Иран, Германия, Грузия, США. Он сообщил, что с помощью различных туристических продуктов и предложений они пытаются активизировать как традиционные целевые рынки, так и привлекать новые направления.

С точки зрения привлечения туристов в Армению Комитет по туризму обозначил в качестве новых направлений Францию и ОАЭ.