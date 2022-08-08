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Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 08-08-22

Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 08-08-22

ЕРЕВАН, 8 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 8 августа, курс доллара США вырос на 0.47 драмa и составил 406.61 драм. Курс евро сократился на 1.26 драмa и составил 414.38 драм. Курс российского рубля вырос на 0.02 драмa и составил 6.73 драм. Курс британского фунта сократился на 0.85 драмa и составил 492.20 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 103.13 драмa и составила 23181.37 драм. Цена серебра сократилась на 2.37 драмa и составила 262.24 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.


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