Азиатские индексы снизились - 08-08-22
ТОКИО, 8 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 8 августа на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.26% и составил 28249.24 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.22% и составил 1951.41 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.31% и составил 3236.93 пункта, а HANG SENG снизился на 0.77% и составил 20045.77 пункта.
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