Время в Ереване: 11:07:36,   8 Август 2022

Азиатские индексы снизились - 08-08-22

Азиатские индексы снизились - 08-08-22

ТОКИО, 8 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 8 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.26% и составил 28249.24 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.22% и составил 1951.41 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.31% и составил 3236.93 пункта, а HANG SENG снизился на 0.77% и составил 20045.77 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]