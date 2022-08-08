6 и 7 августа состоялся 6-й Международный музыкальный фестиваль «Севан», в котором приняли участие 18 музыкальных групп из Армении, Арцаха, России, Франции и Австрии.

В минувшие выходные Севан дышал многонациональной, многостилевой музыкой, которая объединила местных жителей и гостей, туристов и любителей музыки.

Фестиваль, организованный общественной организацией» молодежный клуб "Севан", уже в третий раз проводится не только на берегу озера Севан, на общественном пляже № 1, но и в городе, на этот раз в городском парке, где построена фестивальная сцена.

«Этот музыкальный фестиваль — оригинальный формат выражения отношения к Севану, который помог не только выразить благодарность озеру, но и продемонстрировать ряд его проблем, поднять экологические вопросы. Организаторы уверяют, что фестиваль является лучшей площадкой для презентации региона и воплощения в жизнь новых идей. Это один из инструментов экономико-делового мышления, с помощью которого можно решить ряд смежных вопросов.

Исходя из этого направления, 2-й день фестиваля в городе Севан прошел, что ознаменовало начало реализации новых программ по увеличению и активизации туристических потоков, содействию развитию соответствующих инфраструктур. Двухдневный фестиваль предоставил прекрасную возможность для консолидации: здесь встретились различные музыкальные коллективы из Армении и зарубежья, отдельные исполнители, здесь рождались новые идеи, музыкальные постановки. В то же время у фестиваля появились новые партнеры", - как передает Арменпресс, рассказали в администрации Севанского муниципалитета.

Хосров Хлгатян