Напряженная оперативная ситуация на армяно-иранской границе – в связи с незаконным оборотом наркотиков

В последнее время на армяно-иранской государственной границе сложилась напряженная оперативная ситуация, обусловленная учащением попыток незаконной перевозки наркотиков и психотропных веществ (гашиш, метамфетамин, героин) из Ирана в Армению.

Как передает Арменпресс, об этом "Новостям" сообщили в пограничном управлении Федеральной службы безопасности России в Армении.

Отмечается, что помимо этого фиксируются случаи нарушения государственной границы Армении представителями экстремистских и террористических организаций. В 2021 году российские пограничники задержали двух боевиков с оружием, гранатометами и большим количеством боеприпасов, незаконно ввезенных из Ирана на участке Мегринского пограничного отряда.

"В целях обеспечения безопасности Республики Армения в соответствии с Законом Республики Армения "О Государственной границе" и по согласованию с правительством Республики Армения, Службой национальной безопасности и другими компетентными органами, для осуществления службы пограничного контроля с начала текущего года сформирован ряд оборудованных позиций, селективных по лицам и транспортным средствам (а в случае розыска и преследования нарушителей границы - без исключения) для проведения меры по выявлению, предупреждению и пресечению фактов контрабанды, незаконной миграции и иных правонарушений. Гражданам, передвигающимся в приграничной зоне, просьба понимать законные требования правоохранительных органов", - говорится в сообщении Пограничного управления ФСБ России по Армении.

В Республике Армения Пограничное управление ФСБ России осуществляет охрану государственной границы Армении с Турецкой Республикой и Исламской Республикой Иран на основании межгосударственного договора «О статусе и условия их деятельности службы Пограничных войск Российской Федерации, дислоцированных на территории Республики Армения», который был подписан между двумя странами в 1992 году.

Ранее глава общины Мегри Баграт Закарян сообщил, что в укрупненной общине Мегри российскими пограничниками установлено около 5 модульных баз, где российские пограничники несут пограничную службу. Закарян сообщил СМИ, что один из блокпостов находится на дороге Мегри-Агарак, на берегу Аракса, другой – на дороге в Агарак, также есть блокпост на дороге в Шванидзор и еще два блокпоста расположены на межобщинных дорогах, ведущих в села.