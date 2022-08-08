Reuters: США затягивают рассмотрение вопроса о продаже Бразилии ПТУР Javelin

Вашингтон на протяжении нескольких месяцев тормозит рассмотрение бразильского запроса о продаже южноамериканской республике ПТУР Javelin. Об этом сообщает в понедельник Reuters со ссылкой на ряд источников.

"На Капитолийском холме не торопятся и в ближайшее время дело не сдвинется с места", - цитирует агентство источник, знакомый с ситуацией,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По информации Reuters, речь идет о сделке на сумму около $100 млн, предметом которой являются 220 единиц оружия. Как уточняется, соответствующий запрос о ВТС Бразилиа направила еще предыдущей администрации Белого дома во главе с экс-президентом США Дональдом Трампом.