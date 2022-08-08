Грузинские синоптики предупредили о грядущей жаре

Жаркая погода без осадков сохранится в Грузии до 12 августа, сообщает Национальное агентство окружающей среды.

Синоптики также прогнозируют сильный ветер восточного направления.

В некоторых местах Восточной Грузии ожидается дождь с грозой. Температура воздуха в Западной Грузии днем поднимется до плюс 32-37 градусов тепла,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

В Восточной Грузии воздух прогреется до плюс 29-34 градусов тепла.

В Тбилиси в ночное время ожидаются кратковременные дожди с грозой. Температура воздуха составит плюс 32-34 градуса тепла.