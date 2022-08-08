Отряды "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима" - вооруженное крыло палестинской группировки "Исламский джихад") сообщили в понедельник о гибели в своих рядах 12 командиров и активистов в результате военной операции Израиля "Рассвет" в секторе Газа,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как отмечает телеканал Al Jazeera, среди погибших - двое высокопоставленных командиров. Ранее СМИ сообщали о гибели в результате авиаударов видных военачальников "Сарая аль-Кудс" - Халеда Мансура (7 августа) и Тайсира аль-Джаабари (5 августа).

5 августа израильская армия объявила о начале операции "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газе. В воскресенье вечером при посредничестве Египта было достигнуто соглашение о введении режима прекращения огня с 23:30 по местному времени (совпадает с московским).