Польша намерена контролировать украинское сельское хозяйство, заявили в СВР

Польша планирует установить контроль в первую очередь над сельским хозяйством Украины, организована скупка продукции по бросовым ценам, сообщается на сайте СВР,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В первую очередь это касается сельскохозяйственного произ­водства. Тактика здесь выбрана несложная, но весьма эффективная. Используя нынешнее непростое положение украинских сельхозпро­изводителей, в том числе в плане хранения собранного урожая, польские компании организовали скупку их продукции по занижен­ным ценам, обрекая в ряде случаев украинские предприятия на бан­кротство. Затем предполагается скупить их активы и земли по "бро­совым" ценам. Это можно проиллюстрировать, например, фактами приобретения ячменя нового урожая по 30 долларов за тонну, что почти в пять раз дешевле реальной стоимости этого продукта", - говорится в сообщении.