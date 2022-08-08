Польша намерена контролировать украинское сельское хозяйство, заявили в СВР
Польша планирует установить контроль в первую очередь над сельским хозяйством Украины, организована скупка продукции по бросовым ценам, сообщается на сайте СВР,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
"В первую очередь это касается сельскохозяйственного производства. Тактика здесь выбрана несложная, но весьма эффективная. Используя нынешнее непростое положение украинских сельхозпроизводителей, в том числе в плане хранения собранного урожая, польские компании организовали скупку их продукции по заниженным ценам, обрекая в ряде случаев украинские предприятия на банкротство. Затем предполагается скупить их активы и земли по "бросовым" ценам. Это можно проиллюстрировать, например, фактами приобретения ячменя нового урожая по 30 долларов за тонну, что почти в пять раз дешевле реальной стоимости этого продукта", - говорится в сообщении.
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