В России выявили 17 862 случая заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 862, летальных исходов из-за ковида - на 45. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 20 303 случая заражения и 44 смерти, всего с начала пандемии - 18 730 561 и 382 786 соответственно,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс․

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 8 721 против 8 729 днем ранее, до 18 048 076.

За сутки госпитализировали 1 252 заболевших ковидом против 1 505 днем ранее (снижение на 16,8%). Число госпитализаций увеличилось в 25 регионах и уменьшилось в 47, еще в 13 ситуация не изменилась.

По данным оперштаба, заболеваемость ковидом за прошедшую неделю увеличилась на 59,7%, а число госпитализаций в пересчете на 100 тыс. жителей выросло на 27,7%.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 68 регионах, заболеваемость выросла в 85.