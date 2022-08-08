Владимир Карапетян в интервью Общественному ТВ Украины коснулся вопроса армянских пленных, задерживаемых в Азербайджане

Посол Армении в Украине Владимир Карапетян в интервью, данном Общественной телерадиокомпании Украины поднял вопрос о содержащихся в Азербайджане армянских военнопленных. Как сообщает «Арменпресс», Владимир Карапетян отметил, что Азербайджан утверждает, что в плену находятся 38 армянских военнослужащих, в то время как армянская сторона считает, что в плену должно быть еще 26 военнослужащих.

Посол подчеркнул, что на самом высоком уровне была договоренность, что обмен пленными должен быть по принципу: «все на всех».

Армянская сторона передала всех пленных, даже преступников, осужденных по совершенно другим статьям, в том числе и за убийство.

По словам посла, армянская сторона имеет соответствующие документальные доказательства, видеозаписи, а также показания уже вернувшихся в Армению пленных.

Карапетян добавил, что азербайджанская сторона выпустила часть армянских военных в обмен на карты минных полей.

«Руководство Армении, как проявление доброй воли, передало карты минных полей, которые мы имели в нашем распоряжении еще с 90-х годов, со времен первой Карабахской войны», - пояснил посол.

Дипломат подчеркнул, что переданные карты значительно сократили количество смертей из-за мин.

«Несмотря на то, что Азербайджан публично и неоднократно жаловался на некоторую неточность этих карт, однако после их передачи, количество взрывов значительно сократилось, было всего один или два несчастных случая. Наши карты довольно точны, но нужно учитывать и прошедшее время», - заключил Владимир Карапетян.