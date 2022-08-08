Ереван, Гюмри и Ванадзор по показателям загрязнения воздуха находятся в красной зоне

В Ереване и в некоторых городах Армении уровень загрязнения воздуха достиг тревожного уровня. Об этом на пресс-конференции, состоявшейся в пресс-холле «Арменпресс», сообщила заместитель министра окружающей среды Армении Гаяне Габриелян.

«В Ереване есть действующие шахты, кроме того идет активное строительство. Наша самая большая проблема - это пыль и плохое загрязнение воздуха. Для того, чтобы представить ситуацию в городе, уже не нужно специальное оборудование. Горожане открывают окна, и через короткое время в доме становится пыльно. Пылью покрываются машины и так далее. Это простые бытовые показатели. Одна из причин - строительный бум в столице. С одной стороны, это хорошо: это инвестиции, это занятость, а с другой стороны, строители не соблюдают установленные требования. Должна отметить, что не нужны никакие новые проекты и новые изменения. Необходимые требования и нормы определены законодательством, но строители их не соблюдают», - сказала Гаяне Габриелян.

По словам заместителя министра, конечно, соответствующему инспекционному органу есть чем заняться здесь, но нужны большие ресурсы, чтобы держать всех под повседневным контролем. Очень важно, чтобы сам бизнес был ответственным. Все необходимые этапы, которые обязаны выполнять организации, зафиксированы в проекте строительства. Будь то ограничение строительной площадки, ее увлажнение и т.д. Гаяне Габриелян заверила, что если все эти мероприятия не будут должным образом описаны в проекте, он не получит положительного заключения экспертизы. Поэтому, если в проекте определены требования закона, то бизнес обязан им следовать.

«Мы видим, что все это не соблюдается, если бы соблюдалось, воздух не был бы так загрязнён. Государственные органы должны работать активнее, но без общественной поддержки невозможно добиться желаемого результата. Нашим гражданам и нашему бизнесу есть чем заняться», - сказала Гаяне Габриелян.

Помимо Еревана, с точки зрения загрязнения воздуха, тревожная картина наблюдается также в Гюмри и Ванадзоре. Эти три города по показателям загрязнения воздуха находятся в красной зоне. Основными проблемами являются строительство, добыча полезных ископаемых и открытое сжигание мусорных полигонов.

«Открытое сжигание свалок и мусора не допустимо. Это серьезная проблема для здоровья человека. Часто бывают такие случаи, как например, во время листопада, убирают участки и сжигают мусор. Перед нами стоит серьезная просветительская задача», - сказала замминистра, подчеркнув, что за чистоту воздуха и сохранение окружающей среды ответственность должен нести каждый.