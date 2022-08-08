Температура воздуха в Армении постепенно повысится на 5-6 градусов

В предгорьях Арагацотна, Котайка, Вайоц Дзора и Араратской долины сохранится повышенная пожароопасность.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга, отмечая, что с 9 по13 августа температура воздуха в республике постепенно повысится на 5-6 градусов.

В вечерние часы 8 августа в некоторых районах Еревана ожидаются кратковременные дожди с грозами. Осадков не будет с 9 по 13 августа. В вечерние часы и во время грозы ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

В ночь с 8 на 9 и 10 августа в некоторых областях пройдут кратковременные дожди с грозами, возможен и град. Днем 10, с 11 по 13 августа осадков не будет. Ветер северо-восточный с порывами 2-5 м/с. В вечерние часы и во время грозы ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

8 и 9 августа в Арцахе ожидается погода без осадков.