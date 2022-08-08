Ученые из Китая и Сингапура выявили новый генипавирус

Группа ученых из КНР и Сингапура выявила в Китае новый вид генипавируса, вероятно, животного происхождения, которым уже заразились не менее 35 человек, пишет китайское издание "Пэнпай".

Ранее в "Медицинском журнале Новой Англии" (NEJM) было опубликовано совместное исследование китайских и сингапурских ученых. Ученые заявили о выявлении на территории Китая нового вида генипавируса, который они назвали "Ланъя",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Тридцать пять пациентов, зараженные вирусом "Ланъя"（Langya henipavirus，LayV）были выявлены в китайских провинциях Шаньдун и Хэнань", - говорится в сообщении.

Симптомы заражения "Ланъя" включают в себя лихорадку, усталость, кашель, анорексию, миалгию, тошноту, рвоту. Ученые, чьи слова приводи издание, отмечают, что новый вирус похож на вирус Нипах, однако до сих пор случаи заражения не были смертельными или очень серьезными. При этом ученые пока не определили, может ли "Ланъя" передаваться от человека к человеку. В животном мире чаще всего вирус выявлялся у землероек, антитела к вирусу также были обнаружены у коз и собак.

"Поэтому можно сказать, что мы должны проявлять бдительность в отношении этого нового вируса, но не паниковать", - приводит издание слова профессора медицины из Национального университета Сингапура Ван Линьфа.