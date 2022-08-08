FT: энергокомпании в ЕС заявляют, что идущий из Британии газ содержит опасные примеси

Часть европейских энергетических компаний призвала Великобританию немедленно принять меры в отношении опасных примесей в природном газе, который страна направляет на континент. Об этом в понедельник сообщает газета Financial Times.

По ее информации, на фоне энергетического кризиса в Европе и беспокойства, что РФ полностью прекратит экспорт газа, Великобритания увеличила его поставки в страны ЕС. Так, Британия перерабатывает крупные объемы сжиженного природного газа (СПГ), поступающего из таких стран, как США и Катар, после чего экспортирует газ по подводным трубопроводам в Бельгию и Нидерланды. Ожидается, что зимой Британия будет рассчитывать на газ, поступающий обратно из более объемных хранилищ континентальной Европы,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс․

Как отмечает газета, за последние несколько месяцев количество примесей в газе достигло беспрецедентного уровня. С начала года уровень загрязнения потока ограничивал работу трубопровода между Британией и Бельгией и дважды привел к остановке трубопровода на ремонт.

Financial Times подчеркивает, что среди твердых примесей встречаются токсичные, радиоактивные и пирофорные материалы. В случае если Лондон не решит проблему с опасными примесями и продолжит при этом наращивать экспорт газа, поставки этого ресурса из Британии в Европу могут быть приостановлены из соображений безопасности.