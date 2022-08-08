"Исламский джихад" выпустил по территории Израиля около тысячи ракет за время последнего обострения, сообщила пресс-служба израильских военных,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Операция "Рассвет" длилась 56 часов до начала перемирия, которое было согласовано при посредничестве Египта и началось минувшей ночью, в 23:30. В результате успешных ударов армии обороны Израиля под прицел попали высшие командиры "Исламского джихада" в секторе Газа. "Исламский джихад" выпустил около 1000 ракет, около 200 упали на территории сектора Газа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что доля ракет, перехваченных системой ПРО "Железный купол", составляет примерно 96% - 380 перехватов.