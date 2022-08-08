Время в Ереване: 11:07:36,   8 Август 2022

В Армении наблюдается рост случаев заражения Covid-19

В Армении наблюдается рост случаев заражения Covid-19

В Армении с 1 по 7 августа проведено 4 115 тестирований, подтверждено 1 849 случаев заболевания COVID-19.

Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Армении, отмечает, что за указанный период зарегистрировано 2 летальных случая.

Количество выздоровевших за эти 7 дней составляет - 1 352.  На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 2 161 пациентов.

Всего в Армении проведено 3 млн 165 287 тестирований, подтверждено 428 648 случаев заболевания Covid-19.

Количество выздоровевших составляет 416 161 человек, летальных исходов - 8 637.

На прошлой неделе было подтверждено 1 434 случая заболевания COVID-19.
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