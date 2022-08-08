Хор «Гегард» на Зальцбургском фестивале представил произведения Комитаса и современных армянских композиторов

Хор «Гегард» недавно вернувшийся с фестиваля в Зальцбурге представил на нем цикл произведений Комитаса под названием «Духовная прелюдия», средневековые монодии и духовные произведения современных армянских композиторов.

Художественный руководитель коллектива, доктор искусствоведения, профессор Мгер Навоян в беседе с «Арменпресс» сообщил, что они участвовали в этом фестивале уже во второй раз.

«Этот фестиваль считается одним из самых престижных фестивалей классического музыкального искусства. Если не ошибаюсь, мы первый армянский коллектив, принявший участие в этом фестивале. В этом году программа была основана на следующем принципе: три концерта за один вечер. В первой части прозвучало прекрасное произведение Луиджи Ноно, во второй - «Реквием» Тиграна Мансуряна, а третья часть была посвящена Комитасу», - сказал Навоян.

В результате переговоров с организаторами фестиваля было принято решение, кроме отрывков из Литургии Комитаса, включить в концерт и современную армянскую духовную музыку Ерванда Ерканяна, Даниела Еражишта, Эдуарда Айрапетяна, Давида Галаджяна, Ваче Шарафяна и Артура Агароняна.

Концерт завершился композицией «Луйс Зварт» молодого композитора Ваграма Саркисяна.

«Некоторые из этих авторов живут в диаспоре, но крайне важно, чтобы они не отрывались от армянской духовной музыки и продолжали творить. Я подчеркиваю этот факт с большой гордостью. Все добрые слова, сказанные по поводу нашего концерта, адресованы в первую очередь этим композиторам, конечно, во главе с Комитасом», - сказал Мгер Навоян.

Это приглашение хор получил именно для исполнения Комитаса. «Приходит время Комитаса, он возвращается с совершенно потрясающими подходами. Он считается одним из феноменов чрезвычайно инновационной культуры, которая и сегодня очень современна», - отметил Мгер Навоян.

Выступления хора «Гегард» в Австрии сопровождались бурными овациями. С большим воодушевлением публика приняла и «Реквием» Мансуряна, который, по словам Мгера Навояна, является поводом для истинной гордости.