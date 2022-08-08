Генсек ООН приветствовал объявление о прекращении огня в Газе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует объявление об установлении режима прекращения огня в секторе Газа и призывает все стороны его соблюдать, сообщил в воскресенье официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь приветствует объявление о прекращении огня в Газе и Израиле <...>, призывает все стороны к соблюдению режима прекращения огня", - говорится в сообщении Дюжаррика, опубликованном на сайте всемирной организации,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Отмечается, что Гутерриш, "высоко оценивает Египет за его скоординированные с ООН усилия по восстановлению спокойствия".

В пятницу израильская армия объявила о начале операции "Рассвет" против террористической группировки "Исламский джихад" в Газе. За три дня радикалы выпустили по Израилю сотни ракет, а израильские военные нанесли удары по десяткам целей в палестинском анклаве.

В воскресенье при посредничестве Египта стороны достигли договоренности о прекращении огня, которое вступило в силу в 23:30 (время совпадает с московским).