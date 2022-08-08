Ереванский троллейбусный парк пополнится 30 новыми троллейбусами: состоялся тендер на приобретение 15 троллейбусов

Троллейбусный парк Еревана пополнится 30 новыми троллейбусами. На совещании, состоявшемся в мэрии Еревана, исполняющий обязанности начальника Департамента транспорта Еревана Айк Саркисян сообщил, что тендер на закупку 15 троллейбусов уже проведен, и есть победитель.

Мэр Еревана Грачья Саркисян поручил подать заявку на закупку еще 15 троллейбусов.

«30 из 51 троллейбуса нужно заменить, мне кажется, это будет хорошо», - как передает « Арменпресс », добавил мэр.