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Ереванский троллейбусный парк пополнится 30 новыми троллейбусами: состоялся тендер на приобретение 15 троллейбусов

Ереванский троллейбусный парк пополнится 30 новыми троллейбусами: состоялся тендер на приобретение 15 троллейбусов

Троллейбусный парк Еревана пополнится 30 новыми троллейбусами. На совещании, состоявшемся в мэрии Еревана, исполняющий обязанности начальника Департамента транспорта Еревана Айк Саркисян сообщил, что тендер на закупку 15 троллейбусов уже проведен, и есть победитель.

Мэр Еревана Грачья Саркисян поручил подать заявку на закупку еще 15 троллейбусов.

«30 из 51 троллейбуса нужно заменить, мне кажется, это будет хорошо», - как передает «Арменпресс», добавил мэр.
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