Bloomberg сообщил о возобновлении судоходства в районе Тайваня

Торговые суда продолжили движение по Тайваньскому проливу несмотря на напряженную обстановку в этом районе из-за проводящихся Китаем военных маневров. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные перемещений судов.

По его информации, в проливе на фоне визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и реакции Китая на поездку начались перебои с движением судов. Некоторые судовладельцы запретили своим судам проходить через пролив, другие решили обходить зоны проведения учений, пишет агентство.

Однако в последнее время судоходство в проливе почти "вернулось к норме", несмотря на то, что до конца было неясно, продолжит ли Китай проводить учения с понедельника или нет. Как отмечает Bloomberg, с воскресенья более 30 судов прошли через зоны учений китайских военных, всего было пересечено четыре из шести таких ограниченных участков,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В порты Тайваня в понедельник прибыло несколько судов, груженных сжиженным природным газом, и танкеров, перевозивших нефть. Суда с СПГ на борту стояли у побережья Тайваня несколько дней, не решаясь войти в порты, указывает агентство.

В понедельник Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) сообщила о продолжении учений в акваториях и воздушном пространстве вокруг Тайваня.

Вооруженные силы Китая в четверг приступили к масштабным военным маневрам с ракетными стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Они должны были завершиться в полдень воскресенья (07:00 мск), однако потом их продлили. Учения начались на следующий день после завершения визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.