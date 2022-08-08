МО РФ подтвердило нарушение ВС Азербайджана режима прекращения огня, вследствие чего ранение получил военнослужащий РА

Минобороны РФ подтвердило нарушение режима прекращения огня Вооруженными силами Азербайджана на участке Сотк Гегаркуникской области. Как передает «Арменпресс», в сообщении Минобороны РФ говорится, что за прошедшие сутки в зоне ответственности российских миротворческих сил в районе Сотка Гегаркуникской области зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня Вооруженными силами Азербайджана, в результате чего один военнослужащий ВС Армении получил ранение.

«Данный инцидент был урегулирован путем переговоров миротворческого командования Российской Федерации с азербайджанской и армянской сторонами, нарушений линии соприкосновения сторон не допущено», - говорится в сообщении МО РФ.

Ранее Минобороны Армении сообщало, что вечером 6 августа на боевой позиции, расположенной в восточной части армяно-азербайджанской границы, огнем противника был ранен рядовой Нвер Арменович Геворкян, призывник N-й воинской части Министерства обороны РА.