Город Яньань, стоящий у истоков китайской революции - яркий пример механизмов преодоления нищеты

Китайский город Яньань - один из крупнейших городов провинции Шэньси, который занимает особое место в жизни каждого китайца. Этот город сыграл важную роль в китайской революции. Он известен и своими особенно вкусными яблоками.

Как передает «Арменпресс», журналисты, участвующие в программе, инициированной Китайским международным центром медиакоммуникаций, совершили ознакомительный визит в город Яньань китайской провинции Шаньси. Визитной карточкой города, расположенного в серединной части китайской реки Хуанхэ (Желтая река), является пагода на горе Боаташань (пагода - многоэтажная башня-храм, авт.).

Построенная еще во времена династии Тан (618-907 гг.), она сохранилась до наших дней, и является символом города. Строение высотой в 44 метра является одним из живописных мест провинции Шаньси, так как с нее открывается прекрасный вид на город Яньань и на разноцветные горы. С 1937 года, когда Мао Цзэдун находился в Яньане, пагода стала «маяком» присоединения молодежи к революционным силам.

Ярким примером жизни в сельской общине является деревня Цяньцзяхэ, расположенная в нескольких километрах от города Яньань, где много лет работал нынешний лидер Китая Си Цзиньпин. Деревня, оставаясь верной идее «Одна община - один продукт», представляет исключительный сорт яблок, известный во всем Китае, которые экспортируются в различные страны мира. Цзянцзяхе неоднократно признавалась лучшей сельской общиной Китая и является одним из примеров того, как Китаю удалось преодолеть крайнюю нищету и голод.

В городе Яньань, который считается и родиной китайского нефрита, с уважением вспоминают предков и уважают живущих. Китайцы, благодаря упорному труду и настойчивости, когда-то пустынные земли Яньаня превратили в густые леса и сады, и теперь здесь живут 2,5 миллиона человек.

Во время нашего тура Яньань произвел впечатление своим трудолюбивым населением, гордым носителем прошлых идей и живущим с большой надеждой на будущее.

Варвара Айрапетян