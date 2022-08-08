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Министерство обороны Армении опровергает слухи об обстреле армянскими Вооруженными силами азербайджанских позиций

Министерство обороны Армении опровергает слухи об обстреле армянскими Вооруженными силами азербайджанских позиций

Министерство обороны Республики Армения опровергло очередную дезинформацию, распространенную Азербайджаном, об обстреле Вооруженными силами Армении азербайджанских позиций.

«Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию, заявляя, что в последние дни подразделения ВС РА обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на нескольких направлениях армяно-азербайджанской границы. Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна, она находится под полным контролем Вооруженных сил Республики Армения», - как передает «Арменпресс», говорится в сообщении МО РА.
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