Министерство обороны Армении опровергает слухи об обстреле армянскими Вооруженными силами азербайджанских позиций
10:19, 8 Август 2022
Министерство обороны Республики Армения опровергло очередную дезинформацию, распространенную Азербайджаном, об обстреле Вооруженными силами Армении азербайджанских позиций.«Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию, заявляя, что в последние дни подразделения ВС РА обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на нескольких направлениях армяно-азербайджанской границы. Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна, она находится под полным контролем Вооруженных сил Республики Армения», - как передает «Арменпресс», говорится в сообщении МО РА.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
Распечатать | In English | Հայերեն | Türkçe | AMP Версия