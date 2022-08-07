Наше единственное решение – быстро повышать уровень стратегического сопротивления Арцаха и РА: госминистр Арцаха
Государственный министр Арцаха Артак Бегларян в своей странице в "Фейсбук" коснулся азербайджанской агрессии последних дней и вопросов эффективного сопротивления Арцаха и Армении в отношении Баку, подчеркнув, что «наше единственное решение – постоянно и быстро повышать уровень стратегического сопротивления Арцаха и Армении».
Как передает Арменпресс, Артак Бегларян отметил: «В ходе азербайджанской агрессии последних дней наши военнослужащие неоднократно сопротивлялись азербайджанским атакам и провокациям.
К сожалению, в основном от ударов БПЛА у нас 2 погибших и 19 раненых.
Выражаю глубокие соболезнования родным Гургена Габриеляна и Артура Хачатряна, а раненым желаю скорейшего выздоровления. Эти случаи в очередной раз доказали:
- Дух сопротивления народа Арцаха не сломлен, и мы готовы и способны на самооборону.
- Азербайджан продолжает политику армянофобии и войны, исключая существование армянского народа как минимум в Арцахе, а в будущем и в Армении.
- Международные военно-политические гарантии и механизмы, особенно в условиях этого хрупкого мирового порядка, не полностью обеспечивают стабильную безопасность народа Арцаха, и мы вынуждены и обязаны постоянно повышать уровень нашей стратегической устойчивости.
- В условиях антиармянской политики Азербайджана конец конфликта не виден, и Баку попытается посредством периодически осуществляемых провокаций, правонарушений и различного рода давлений постепенно еще более улучшить свои военно-политические позиции в регионе и добиться выселения армян из Арцаха. Для этой цели Азербайджан применяет различные меры, в том числе:
А) применение силы и угрозы силой,
Б) постоянное совершенствование собственных военных возможностей,
В) вовлечение Турции в региональные отношения по вопросам собственной повестки дня,
Г) углубление изоляции Арцаха,
Д) продвижение азербайджанских тезисов и интересов посредством укрепления роли Азербайджана в регионе и мире и ложных информационных потоков,
Е) разжигание и стимулирование раскола между различными частями армянства,
Ж) внушение чувства беспомощности и безысходности армянам (прежде всего арцахским армянам),
З) Ухудшение и воспрепятствование важным условиям проживания в Арцахе,
И) ограничение рычагов и возможностей российского миротворческого контингента и России в целом в регионе и дискредитация, особенно среди армян.
- Поскольку Арцах имеет исключительное значение для Армении и всех армян, и учитывая вышеизложенные угрозы, наше единственное решение – постоянно и быстро повышать уровень стратегического сопротивления Арцаха и Армении, особенно в следующих областях:
А) стабильная безопасность,
Б) растущая демография,
В) развивающаяся экономика,
Г) качественное образование,
Д) эффективное управление,
Е) национальная идеология,
Ж) прагматичные международные отношения.
- Для достижения всего этого нам необходимо обеспечить стабильную и практическую общенациональную консолидацию вокруг армянского будущего Арцаха и развития и усиления армянской государственности.
- Если мы потеряем Арцах, мы перевернем если не последнюю, тогда предпоследнюю страницу армянской истории. Свои более подробные размышления по этим вопросам и исключительной важности Арцаха (Арцахизм) для армянского народа и будущего Арцаха я представлю в ближайшем будущем в обширной статье».
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