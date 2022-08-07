Наше единственное решение – быстро повышать уровень стратегического сопротивления Арцаха и РА: госминистр Арцаха

Государственный министр Арцаха Артак Бегларян в своей странице в "Фейсбук" коснулся азербайджанской агрессии последних дней и вопросов эффективного сопротивления Арцаха и Армении в отношении Баку, подчеркнув, что «наше единственное решение – постоянно и быстро повышать уровень стратегического сопротивления Арцаха и Армении».

Как передает Арменпресс, Артак Бегларян отметил: «В ходе азербайджанской агрессии последних дней наши военнослужащие неоднократно сопротивлялись азербайджанским атакам и провокациям.

К сожалению, в основном от ударов БПЛА у нас 2 погибших и 19 раненых.

Выражаю глубокие соболезнования родным Гургена Габриеляна и Артура Хачатряна, а раненым желаю скорейшего выздоровления. Эти случаи в очередной раз доказали:

Дух сопротивления народа Арцаха не сломлен, и мы готовы и способны на самооборону. Азербайджан продолжает политику армянофобии и войны, исключая существование армянского народа как минимум в Арцахе, а в будущем и в Армении. Международные военно-политические гарантии и механизмы, особенно в условиях этого хрупкого мирового порядка, не полностью обеспечивают стабильную безопасность народа Арцаха, и мы вынуждены и обязаны постоянно повышать уровень нашей стратегической устойчивости. В условиях антиармянской политики Азербайджана конец конфликта не виден, и Баку попытается посредством периодически осуществляемых провокаций, правонарушений и различного рода давлений постепенно еще более улучшить свои военно-политические позиции в регионе и добиться выселения армян из Арцаха. Для этой цели Азербайджан применяет различные меры, в том числе:

А) применение силы и угрозы силой,

Б) постоянное совершенствование собственных военных возможностей,

В) вовлечение Турции в региональные отношения по вопросам собственной повестки дня,

Г) углубление изоляции Арцаха,

Д) продвижение азербайджанских тезисов и интересов посредством укрепления роли Азербайджана в регионе и мире и ложных информационных потоков,

Е) разжигание и стимулирование раскола между различными частями армянства,

Ж) внушение чувства беспомощности и безысходности армянам (прежде всего арцахским армянам),

З) Ухудшение и воспрепятствование важным условиям проживания в Арцахе,

И) ограничение рычагов и возможностей российского миротворческого контингента и России в целом в регионе и дискредитация, особенно среди армян.

Поскольку Арцах имеет исключительное значение для Армении и всех армян, и учитывая вышеизложенные угрозы, наше единственное решение – постоянно и быстро повышать уровень стратегического сопротивления Арцаха и Армении, особенно в следующих областях:

А) стабильная безопасность,

Б) растущая демография,

В) развивающаяся экономика,

Г) качественное образование,

Д) эффективное управление,

Е) национальная идеология,

Ж) прагматичные международные отношения.