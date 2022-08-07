Армения никогда не просила ни одно правительство прослушать чей-либо телефон. Посол Мкртчян

Посол РА в Греции Тигран Мкртчян, по просьбе издания Tribune комментируя вопрос о прослушивании телефонных разговоров председателя партии ПАСОК Никоса Андрулакиса, категорически отрицал какую-либо вовлеченность Армении в прослушивание телефонных разговоров президента ПАСОК Никоса Андрулакиса.

Как передает Арменпресс, посол Мкртчян отметил:

"Это бесстыдная ложь. Армения никогда не просила какое-либо правительство прослушать чей-либо телефон».

Ранее ekathimerini.com писал, что глава ПАСОК Никос Андрулакис заявил, что была предпринята попытка установить на его телефон незаконное шпионское ПО Predator. Отмечается, что глава греческой разведки якобы настаивал, что прослушивание телефона Андрулакиса осуществлялось по просьбе украинских и армянских спецслужб.