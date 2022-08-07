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В Анталье произошло землетрясение магнитудой 4,1

В Анталье произошло землетрясение магнитудой 4,1

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в курортной провинции Анталья в Турции, сообщил телеканал A Haber.

"Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в районе Каш, зарегистрировано в 11.02 (12.02 по ереванскому времени)", - как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, передал телеканал.

Эпицентр землетрясения по данным телеканала, находится у побережья Средиземного моря в Анталье.


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