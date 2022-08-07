МЧС РА из-за пожара эвакуирует жильцов здания 42/2 на улице Айрика Мурадяна в Ереване. В шахте лифта в здании вспыхнул пожар. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

«В Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что 7 августа в 11:47 часов в шахте лифта дома № 42/2 на улице Айрика Мурадяна вспыхнул пожар. По предварительным данным, есть пострадавшие

На место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда, автолестнца, дежурная группа отдела организации противопожарных и спасательных работ, спасательный отряд для проведения специальных работ Спасательной службы МЧС РА», - говорится в сообщении.

Согласно источнику, объявлен вызов сложности пожара "1-БИС". На место выехали еще два боевых расчета, одна автолестница и машина службы газоуглеродной защиты.

Отмечается, что ведутся работы по эвакуации жильцов.