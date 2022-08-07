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В результате обстрела противника был ранен военнослужащий срочной службы: его жизни ничто не угрожает

В результате обстрела противника был ранен военнослужащий срочной службы: его жизни ничто не угрожает

На боевой позиции, расположенной на восточном участке армяно-азербайджанской границы, вечером 6 августа от выстрела противника огнестрельное ранение получил военнослужащий срочной службы N-ской воинской части Министерства обороны РА, рядовой Нвер Арменович Геворгян (2002г/р).

Как сообщили Арменпресс в Министерстве обороны Республики Армения, жизни военнослужащего опасность не угрожает.


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