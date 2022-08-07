Ситуация была относительно стабильной, на отдельных участках были нарушения со стороны ВС Азербайджана. МО Арцаха
10:57, 7 Август 2022
На линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана в ночь с 6 на 7 августа и по состоянию на 09:00 часов утра оперативная обстановка, несмотря на некоторую напряженность, была относительно стабильной.
Как сообщили Арменпресс в Министерстве обороны Республики Арцах, на некоторых участках подразделения Вооруженных Сил Азербайджана нарушили режим прекращения огня, применив стрелковое оружие.
Согласно источнику, при посредничестве российского контингента продолжаются работы по дальнейшей стабилизации ситуации.
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